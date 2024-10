AFP via Getty Images

Milan, Pulisic e il dato che lo accomuna a Di Maria

17 minuti fa



Secondo quanto evidenziato da Opta, Christian Pulisic è il giocatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni in questo anno solare: 24, frutto di 15 reti e nove assist. l'ultimo giocatore capace di realizzare un gol olimpico in un match di Champions League (direttamente da calcio d’angolo) era stato Ángel Di María nel dicembre 2023 contro il Salisburgo.