Dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina per preparare la delicata sfida di sabato sera a San Siro contro l’Udinese. Non hanno preso parte alla seduta Kalulu e Pellegrino: per il primo si valuta un’operazione chirurgica per la lesione del tendine retto femorale, per il secondo il club ha scelto una terapia conservativa dopo la frattura dell’osso calcaneare del piede sinistro.



PULISIC A PARTE - Non arrivano notizie particolarmente positive per Pulisic e Loftus-Cheek: entrambi hanno lavorato a parte e sono in forte dubbio per la partita contro l’Udinese; Kjaer e Chukwueze invece hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo. Per tutti quanti la speranza di Pioli è di poterli riavere per il prossimo fine settimana ma, se così non fosse, di reintegrarli per la decisiva sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain di martedì 7 novembre. Rimagono ovviamente ai box gli altri lungodegenti Sportiello e Caldara, mentre per il match di campionato con l'Udinese il Milan ritroverà il centrale difensivo Thiaw, che ha scontato contro il Napoli il turno di squalifica derivante dall'espulsione subita con la Juventus.