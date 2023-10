Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il PSG in Champions League: "Non era una partita da 3-0, ci è sfuggita dalle mani. Ho avuto la possibilità di pareggiare ma ho sbagliato. Non ho visto una differenza da 3-0, dovevamo concretizzare le possibilità. Dobbiamo mantenere la fiducia, abbiamo fatto cose buone in questa stagione e dobbiamo continuare. Dobbiamo saper accendere l'interruttore e farci trovare pronti in queste partite".