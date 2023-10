Christian Pulisic, esterno offensivo del Milan, ha parlato a Prime dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions League: "Sapevamo che non sarebbe stato facile qui. Abbiamo avuto occasioni noi, le hanno avuto anche loro ed è finita 0-0".



PIU' PREOCCUPATO O PIU' FIDUCIOSO? - "Continueremo ad andare avanti e a provarci: pensiamo sempre in modo positivo e possiamo farcela".



COSA HA DETTO PIOLI? - "Parleremo nei prossimi giorni. Non è ora il momento".