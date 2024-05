Milan, Pulisic meglio di Kaka

32 minuti fa



Il più continuo, il miglior giocatore della stagione. Christian Pulisic sta vivendo un'annata da record con il Milan tanto da rivelarsi l'acquisto più azzeccato della scorsa estate. La doppietta contro il Cagliari lo ha fatto schizzare a 12 gol in campionato: l'americano, come riporta Opta, è diventato il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti, esclusi i rigori, in una singola stagione della competizione a partire da Kaká nel 2005/06.



RECORD - Mai prima d'ora l'ex Chelsea aveva segnato 12 goal in un singolo campionato che diventano 15, contando tutte le competizioni. A DAZN, di lui, Stefano Pioli ha detto: "Secondo me è un giocatore fenomenale. Ha una qualità nelle scelte, un'intensità... Quando l'ho incontrato quest'estate su Zoom ho avuto delle percezioni molto positive, poi lavorandoci insieme sono state ancora migliori di quello che pensavo, sia per la qualità del giocatore che della persona, per il professionista che è".