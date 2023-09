Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Newcastle all'esordio in Champions League: "Partita positiva da parte nostra, senza dubbio, ma alla fine non siamo riusciti a portarla dalla nostra parte. Ora abbiamo subito un'altra partita per dimostrare quanto valiamo, dobbiamo proseguire su questa strada".



NEWCASTLE - "Già la conoscevo, è una squadra forte. E' stata una bella partita".