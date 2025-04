Getty Images

Milan, Pulisic: "Questa sera vogliamo partire forti, crediamo nella Coppa Italia"

Federico Zanon

27 minuti fa



Christian Pulisic, centrocampista offensivo del Milan, ha parlato a Mediaset prima della partita di Coppa Italia con l'Inter: "Crediamo tanto nella Coppa Italia, abbiamo una grande possibilità in queste due partite contro l'Inter per arrivare in finale. Tante volte ho giocato al centro, dietro la punta, voglio fare bene, fare gol e fare assist, questo è il mio obiettivo, che sia contro l'Inter o contro un'altra squadra. Questa sera vogliamo partire forte".