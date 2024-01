Milan, Pulisic risponde a Pioli: 'Manca mezza stagione, come possiamo essere fuori dalla corsa scudetto?'

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha provato a spostare i riflettori dalla sua squadra nell’ottica di una corsa per la conquista dello scudetto che in questo momento vede Inter e Juventus ancora troppo distanti, nonostante il recente ruolino di marcia rossonero che ha prodotto 13 punti nelle ultime cinque giornate, frutto di quattro vittorie ed un pari. Anche dopo un successo convincente come quello con la Roma, liquidata con un secco 3-1. Ma non sembra pensarla esattamente così Christian Pulisic, che ha concesso un’intervista a The Athletic e ha espresso il suo punto di vista sugli obiettivi da perseguire in questa seconda metà di stagione. "Fuori dalla lotta? Manca ancora mezza stagione, non mi sembra giusto. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. C'è ancora tanto da giocare, siamo in corsa anche in Europa League. In campionato restano tante partite, non siamo affatto scoraggiati da ciò che sta accadendo. Cercheremo di vincere le partite e rendere orgogliosi i tifosi", ha detto il nazionale statunitense.



SONO FELICE - Più nello specifico, Pulisic è una delle note più liete di questa prima parte di campionato con la maglia del Milan, grazie ai 6 gol e 5 assist (più una rete in Champions League) che lo hanno eletto a punto fermo della formazione di Pioli. "Mi sto divertendo molto. Mi è stata data una grande opportunità qui. Ho imparato molto, soprattutto giocando sulla fascia destra. Ho imparato molto a trovare i momenti giusti per entrare dentro al campo. Sono migliorato anche con il mio piede debole e nel trovare le soluzioni giuste, i momenti giusti per ripiegare in difesa. In questo senso sono migliorato molto dal punto di vista tattico".