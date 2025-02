Getty Images

Milan, Pulisic scrive ai tifosi: il post dopo il rigore sbagliato con il Torino

28 minuti fa



Tra i pochi a salvarsi in un'annata complicata, Christian Pulisic ha voluto scrivere ai tifosi del Milan all'indomani del ko dei rossoneri contro il Torino. I granata hanno avuto la meglio della squadra di Conceicao con un 2-1 frutto dell'autogol di Thiaw, della rete di Reijnders e di quella, decisiva, di Gineitis. Ma fondamentale è stato anche l'errore dal dischetto dell'americano sul punteggio di 1-0 per il Torino, con Milinkovic-Savic che ha parato il suo calcio di rigore.



Usando le stories su Instagram, l'ex Chelsea è tornato su quanto accaduto in campo e mostrato la propria delusione. "Settimana davvero dura. Odio deludere questa fantastica tifoseria. Darò tutto per finire questa stagione in modo positivo", questo il suo messaggio.