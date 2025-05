Simone Gervasio

Milan, Pulisic: "Se vinci due titoli non può essere una brutta stagione"

21 minuti fa

21 minuti fa

Christian Pulisic ha deciso la sfida tra Milan e Bologna, valida per la 36esima giornata di Serie A. L'americano è diventato il giocatore rossonero con più reti in stagione e ha siglato il due a uno, il goal che ha spaccato la partita. Al triplice fischio, l'ex Chelsea ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole.



FILOTTO - "Abbiamo trovato un po' di continuità, è importante per noi".



FINALE - "Se vinci due titoli non si può dire che sia stata una stagione brutta".



IL BILANCIO - "Non siamo soddisfatti dalla stagione. Cerchiamo di lavorare al meglio con Conceicao. Vogliamo finire al meglio la stagione".