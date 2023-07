Il Milan si prepara ad accogliere Christian Pulisic, sbarcato oggi a Milano per visite mediche e firma, e lo statunitense è già pronto a 'sfidare' Rafael Leao: almeno nei dribbling. I rossoneri cercavano un giocatore che potesse, come il portoghese, fare la differenza nell'uno contro uno per creare la superiorità numerica e l'ormai ex giocatore del Chelsea ha tutte le carte in regola per esserlo.



IL DATO - Lo dicono i numeri evidenziati da Opta: da quando gioca in Europa (2015/16), Pulisic è uno dei soli tre giocatori nati dal 1998 in poi nei maggiori cinque tornei europei a vantare almeno 500 dribbling riusciti in tutte le competizioni, insieme a Kylian Mbappé e Vinicius Junior. Dati e musica per le orecchie di Stefano Pioli, pronto a sfruttare le caratteristiche del talento made in USA.