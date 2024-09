AFP via Getty Images

Milan, Pulisic sorride dopo il 4-0 al Venezia: "Adesso speriamo che sia solo l'inizio"

57 minuti fa



Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Venezia:



"Speriamo sia solo l'inizio, è un buon modo per acquisire inerzia. Adesso dobbiamo continuare. Contro il Liverpool? La prima in Champions è una grande sfida, cercheremo di fare il massimo per dar seguito a questo momento di forma".