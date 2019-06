Daniele Bonera di nuovo al Milan, un'ipotesi che potrebbe diventare realtà. ​Il difensore passato da Brescia e Parma, classe 1981, ha ricevuto la proposta di rinnovo dal Villarreal, del quale veste la maglia dal 2015, ma nonostante la voglia di continuare a giocare sta valutando la possibilità di lasciare il calcio per entrare nello staff tecnico di Giampaolo, che lo ha richiesto espressamente. Per l'ex allenatore della Sampdoria Bonera è l'uomo giusto anche per la sua esperienza di 9 anni in rossonero, nella quale ha vinto la Champions di Atene e lo scudetto con Allegri. Le parti torneranno a risentirsi nei prossimi giorni.