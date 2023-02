Le cause circa le brutte prestazioni offerte dal Milan in campo devono rimanere circoscritte al terreno di gioco. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, riprendendo il post di Davide Calabria, che ieri ha voluto spazzare via molti veleni che nei giorni scorsi si erano diffusi sui social.



“Questo Milan che non vince una partita dal 4 gennaio sarà anche in crisi, qualcosa si è rotto per forza se la palla non gira come dovrebbe e se davanti a Tatarusanu di questi tempi sbucano avversari da tutte le parti, ma le cause vanno ricercate dentro i confini del campo, dalla tattica alla condizione fisica fino all’aspetto mentale. I veleni che circolano sugli smartphone di chi non frequenta Milanello, che con il campo non hanno nulla a che fare, avevano fatto fin troppa strada: per Calabria era ora di dire basta. Giù le mani dal Milan (e dalle tastiere da haters)”.