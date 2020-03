L'allenatore per la prossima stagione, il futuro di Ibrahimovic e la questione Donnarumma: sono tanti, in casa Milan, i nodi da sciogliere per l'estate.. C'è chi può tornare, chi saluterà al 100% e chi è in attesa di conoscere il proprio destino. Ecco nel dettaglio ogni situazione analizzata caso per caso.Partiamo dal giocatore di maggior valore: lo spagnolo ha salutato tutti a gennaio, è in prestito con diritto di riscatto al Siviglia fino a giugno 2021. L'accordo prevede, al raggiungimento di alcuni obiettivi - facili da ottenere - l'obbligo di riscatto: futuro certo, ad ogni modo, per il nativo di Cadice, che in ogni intervista sembra dare l'impressione di aver chiuso definitivamente il capitolo Milan.Addio probabile anche per il portoghese: l'ex Porto è in prestito biennale all'Eintracht Francoforte fino al 2021. Dalle parti del Meno, così come il giocatore stesso, sono felici della nuova avventura: nei prossimi mesi i tedeschi inizieranno alcuni dialoghi con il Milan per un'eventuale cifra di acquisto.Destino scritto per Mattia Caldara: il difensore ha convinto tutto il mondo atalantino dopo il suo ritorno e il riscatto dei bergamaschi è praticamente certo. I nerazzurri, tra sedici mesi, acquisteranno il centrale per una cifra vicina ai 15 milioni.Futuro incerto, invece, per Ricardo Rodriguez: lo svizzero, in prestito secco fino a fine stagione al Psv, sta convincendo gli olandesi. Sempre titolare dal giorno del suo arrivo, l'ex Wolfsburg potrebbe restare in biancorosso anche dopo l'estate.Alessandro Plizzari è l'unico che può giocarsi una chance nella rosa del Milan del prossimo anno. Il portiere, in prestito fino a giugno al Livorno, può tornare per fare il secondo portiere, soprattutto in caso di doppio addio dei fratelli Donnarumma.Il baby-centrocampista di scuola Milan si sta mettendo sempre più in mostra con la maglia del Pordenone. Una stagione convincente, la sua, in Serie B: nel futuro c'è aria di Serie A. Piace molto al Benevento di Inzaghi, a un passo dalla promozione.A differenza di Plizzari, Pepe Reina non rientra nei piani per il prossimo anno, complice l'alto ingaggio. Rientrerà dal prestito all'Aston Villa, ma partirà di nuovo.