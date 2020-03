Quale futuro per Alessandro Plizzari? Il portiere di proprietà del Milan, in prestito al Livorno, ultimo in Serie B, spera di rientrare alla base per giocarsi le sue chances in vista della prossima stagione, ma tutto dipenderà dal futuro di Donnarumma: se resta, e con lui anche Begovic e Antonio, il futuro sarà ancora lontano da Milanello. Se invece Gigio dovesse partire, e con lui Antonio, ecco che le porte di Milanello si aprirebbero.