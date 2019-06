"Ho ancora due anni di contratto e non ho intenzione di cambiare squadra. La mia famiglia è felicissima a Milano, e a livello sportivo se la testa continua a funzionare bene, il corpo la segue. È stato un anno diverso per me, con un nuovo ruolo, ma sono soddisfatto del lavoro svolto". Con queste parole Pepe Reina ha fatto recentemente chiarezza sulle proprie intenzioni in vista della stagione che verrà: il numero uno spagnolo è pronto a ripartire alle spalle di Gianluigi Donnarumma in questo nuovo ruolo di chiocchia assegnatoli dal Milan, ma il mercato che sta per partire potrebbe disegnare scenari differenti. Perché è tutt'altro che scontato che l'estremo difensore classe '99 rimanga in rossonero, soprattutto se da Parigi o Manchester, sponda United, dovessero piovere offerte molto allettanti per lui e per il club.



AL POSTO DI GIGIO? - Il Milan ha bisogno di fare plusvalenze pulite, per sistemare il proprio bilancio e rientrare nei parametri del fair play finanziario Uefa, e la cessione di Donnarumma sarebbe un grande passo avanti in tal senso. Questa ipotesi spalancherebbe ovviamente le porte a Reina, che si riapproprierebbe di una maglia da titolare dopo una stagione nella quale ha disputato soltanto 12 partite ma fornendo ampie garanzie a livello di rendimento. Senza dimenticare qualità come carisma e leadership che farebbero tanto comodo in uno spogliatoio giovane e in cui l'età media potrebbe essere ulteriormente abbassata, secondo i dettami di Elliott. Qualità quelle del numero uno spagnolo che sono apprezzati anche altrove, come confermano i recenti rumors su un ritorno al Liverpool per chiudere la carriera o le ultime clamorose indiscrezioni su un futuro alla Juve. FATTORE SARRI - Secondo Il Corriere dello Sport infatti, il profilo di Reina è fra quelli messi sotto osservazione dai bianconeri in caso di addio di un Mattia Perin alla ricerca di una nuova soluzione per giocare con continuità dopo un anno come vice Szczesny. Il sempre più probabile approdo in panchina di Maurizio Sarri rappresenta un indizio da non sottovalutare, esattamente come le parole rilasciate a Radio Kiss Kiss dal padre di Reina: "Non so se Sarri andrà alla Juventus. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea. Pepe con lui alla Juve? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi". Un'apertura in piena regola, partendo dal presupposto che lo spagnolo ha un contratto fino a giugno 2021 col Milan, dal quale però attende chiarezza sui programmi futuri: "Mi aspetto un Milan in crescita, una squadra competitiva e che punti a migliorarsi". Dalla posizione di Donnarumma al mercato, il futuro di Reina si scrive in questi giorni.