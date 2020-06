Il nuovo Milan di Ralf Rangnick avrà un problema in più da gestire nel mercato estivo. Il PSV Eindhoven non ha l'intenzione, al momento, di versare i 5 milioni di euro richiesti dai rossoneri per il terzino svizzero Ricardo Rodriguez, in prestito in Olanda dallo scorso gennaio e in scadenza di contratto col club di via Aldo Rossi nel 2021. No dal PSV anche al suo inserimento nella possibile trattativa per il trasferimento in Italia di Denzel Dumfries.