Milan qualificato alla Supercoppa Italiana 2025/26

. Un risultato che, sommato all’1-1 maturato all’andata, qualifica di diritto i rossoneri all’atto finale che si terrà a Roma contro la vincente della sfida fra Bologna ed Empoli che si terrà giovedì sera.Una prova di forza importante per la squadra di Conceicao, trascinata dalla prestazione superba da parte del proprio numero 9 Luka Jovic., giocandosi sia la possibilità di vincere un trofeo che manca da ben 22 anni nella bacheca meneghina che l’opportunità di qualificarsi direttamente alla fase campionato della prossima Europa League,

, infatti,, una modalità impiegata in occasione delle due ultime stagioni e svoltesi entrambe in Arabia Saudita. L'Assemblea di Lega tenutasi a marzo ha deliberato l'adozione della Final Four anche per la stagione ventura.: la decisione definitiva è prevista entro la fine del mese di Aprile e soltanto dopo la Lega Serie A si adeguerà. Qualora non dovesse arrivare l'ok da parte dell'Arabia Saudita, la Final Four 2026 di Supercoppa potrebbe essere giocata in Italia o, in alternativa, in un altro Paese straniero.

Finalista Coppa Italia – Milan

Seconda finalista Coppa Italia – Bologna o Empoli

Prima classificata Serie A – Inter o Napoli (Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio e Roma, punti alla mano, sono ancora eventualmente in corsa dal punto di vista aritmetico)

Seconda classificata Serie A – Inter o Napoli

Ricordiamo chi sono le squadre in corsa per la prossima Supercoppa: