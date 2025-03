Milan, quando Leao si trasforma nello spauracchio del Napoli: i 16 giorni da fenomeno dell'aprile 2023

che negli ultimi 6 precedenti ufficiali non è mai uscita sconfitta (l'ultimo ko risale alla prima giornata di campionato della stagione 2018/2019, 3-2 in rimonta dei padroni di casa). L'attaccante portoghese ha indossato in più di una circostanza i panni dell', che da un eventuale risultato pieno contro la squadra di Conceiçao fa passare molte delle sue chances di tenere aperto fino in fondo il testa a testa per lo Scudetto contro l'Inter.(costretta ai supplementari dalla Danimarca nei quarti di finale di Nations League),di mercoledì prossimo e del successivo impegno di campionato contro la Fiorentina, altro importante crocevia per il Milan per provare ad agguantare un piazzamento europeo. Nel caso in cui Leao non dovesse essere scelto dall'inizio,, ancora a secco di reti in Serie A e finito in panchina nelle ultime due partite contro Lazio e Como. Il fatto di non aver collezionato nemmeno un minuto negli ultimi appuntamenti col Portogallo è un aspetto da considerare.nel corso delle ultime stagioni.è l'ultimo esempio in ordine di tempo, anche se negli occhi di tutti ed in particolare del popolo del “Maradona” rimangono leripetuta – soprattutto in occasione del match di ritorno a Napoli –Assist decisivo per il goal di Bennacer nell'1-0 del primo atto a San Siro e, dopo essersi preso un calcio di rigore per fallo di Mario Rui (poi parato da Meret, ndr),, quando parte da prima della linea di centrocampo per saltare come birilli i propri avversari.Se negli ultimi incroci col Napoli la stella di Leao ha faticato a brillare e ad incidere – gli ultimi goal sono per l'appunto datati ormai due anni fa – il rischio che Conceiçao si assumerebbe nel rinunciare dall'inizio al giocatore che ha generato il maggior numero di occasioni da rete per il Milan, pure in una delle sue peggiori stagioni, sarebbe molto grande.Provarci con Leao, principale minaccia per gli uomini di Conte, potrebbe risultare più semplice.