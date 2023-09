Grosso sospiro di sollievo per il Milan, in merito alle condizioni di Mike Maignan, dopo l'infortunio riportato dal portiere francese nel corso della gara di Champions contro il Newcastle: una fitta dietro al flessore della coscia sinistra lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo a Marco Sportiello, al minuto 81', mentre i problemi pregressi e l'andatura zoppicante con la quale abbandonava San Siro facevano temere il peggio.



LE IPOTESI SUL RIENTRO - Gli esami invece hanno rilevato un semplice risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra: la risonanza magnetica ha escluso lesioni muscolari e l'evoluzione clinica verrà dunque monitorata quotidianamente, ma si possono già formulare alcune ipotesi per quanto riguarda la data del rientro del numero uno della nazionale francese. Maignan sicuramente salterà il match di sabato contro il Verona e con ogni probabilità anche quello in programma quattro giorni dopo a Cagliari, con il rientro dovrebbe avvenire tra Lazio, il 30 settembre, per la sesta di A, e Borussia Dortmund, il 4 ottobre in Germania, per la seconda giornata di Champions.



LA CRONOLOGIA DEGLI INFORTUNI - Settembre è un mese sfortunato per il portiere del Milan: due anni fa l’infortunio al polso e la conseguente operazione che lo ha tenuto fermo fino a metà novembre, lo scorso anno il brutto infortunio al polpaccio durante Francia-Austria di Nations League, complice una ricaduta che lo ha portato poi a ben cinque mesi di stop, con il rientro a fine febbraio. Questa volta, fortunatamente per i tifosi rossoneri, la pausa dovrebbe essere di appena dieci giorni.