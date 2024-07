Milan, Morata: quando arriva a Milanello e quando si aggrega al gruppo

MORATA IN CAMPO CONTRO IL MONZA

Morata sarà dunque a disposizione per disputare la sua prima partita con la maglia del Milan il 13 agosto, in occasione del Trofeo Berlusconi a San Siro contro il Monza. Di conseguenza, lo spagnolo sarà regolarmente disponibile anche per l'esordio dei rossoneri nella Serie A 2024/25 contro il Torino, il 17 agosto a San Siro.