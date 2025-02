Getty Images

Milan, quando torna Emerson Royal: cosa fare al Fantacalcio

Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Milan, sotto la lente d’ingrandimento va messa la situazione di Emerson Royal. Il terzino brasiliano si è fermato in Champions League, lo scorso 22 gennaio, e ha subito una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, facendo così saltare l’affare con il Galatasaray. L’ex Tottenham è recuperabile dalla metà di marzo, ma un suo rientro definitivo nelle rotazioni avverrà nelle settimane successive. Dato l’acquisto di Walker, il consiglio è svincolare il brasiliano e puntare sull’inglese, nuovo titolare rossonero.