Getty Images

Milan, quando torna Loftus-Cheek

Paolo D'Angelo

58 minuti fa



Ruben Loftus-Cheek dovrà stare ai box per circa un mesetto. Il centrocampista del Milan, durante la trasferta di Napoli, è stato colto da un attacco acuto di appendicite, che lo ha costretto al ricovero e successivamente all'intervento chirurgico, che come ha sottolineato il club rossonero: "è perfettamente riuscito".



Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'inglese tornerà a Milano tra un paio di giorni. Per quanto riguarda i tempi di recupero, invece, l'ex Chelsea salterà sicuramente il derby di Coppa Italia di mercoledì e dovrebbe averne per circa un mesetto. E', quindi, a rischio anche la gara di ritorno contro l'Inter. Una data buona per il rientro può essere quella del weekend del 26/27 aprile, quando i rossoneri saranno impegnati contro il Venezia.