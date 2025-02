Getty Images

Milan, quando torna Loftus-Cheek: cosa fare al Fantacalcio

38 minuti fa

1

Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Milan, la preoccupazione principale riguarda Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è out dalla sfida dell'11 gennaio contro il Cagliari a causa di un problema ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni rimangono da valutare in questi giorni a Milanello, dove potrebbe rientrare in gruppo agli ordini di Sergio Conceicao in vista della gara di sabato a Empoli. Difficile un suo impiego immediato, più probabile che possa a essere a disposizione delle prossime sfide, seppur abbia ormai, in stagione, perso una maglia da titolare in rossonero. Non tanto per l’infortunio, si può pensare di svincolarlo per puntare su un giocatore che abbia maggior impiego e realizzi un numero più alto di bonus.