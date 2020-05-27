Milan, quanta concorrenza per Ajer!
2Non c’è solo il Milan su Kristoffer Ajer, difensore del Celtic Glasgow. Come scrivono in Spagna, sul centrale norvegese, in scadenza nel 2022 con gli scozzesi, ci sono anche Paris Saint-Germain, Manchester City e Real Madrid.
PUNTIAMO SU GIOVANI TALENTI TIPO EDUARDO QUARESMA O KOUASSI (ZERO) + THIAGO SILVA (ZERO)...VIA KJAER E MUSACCHIO (8 MLN)...POI A DESTRA DUMFIRES (14 MLN) E VIA CALABRIA (10 MLN)...VIA A PARAMETRO ZERO JACK E BIGLIA DENTRO SZOBOSLAI (20 MLN) E TONALI (25 MLN + GABBIA+BRESCIANINI) FLORENTINO (35 MLN) KESSIE + 30 MLN PER ICARDI, GOTZE A ZERO + CONFERMA DI IBRA...INOLTRE VIA PURE CASTILEJO (10 MLN)+ REINA (2 MLN) SALDO NEGTAIVO TRA ENTRATE ED USCITE 115....PERO' BISOGNA TENERE CONTO DEGLI EVENTUALI INTROITI PROVENIENTI DALLE CESSIONI SUSO PIANTEK ED RR
2