Milan, quanta concorrenza per Brassier

Tra i profili seguiti dal Milan per la difesa c'è anche quello di Lilian Brassier, centrale classe 1999 del Brest. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sono previsti contatti con il club francese per capire il prezzo del difensore francese. Attenzione però alla concorrenza perchè si stanno infatti muovendo per Brassier anche il Porto e il Monaco, che sono pronti a fare un tentativo.