L’Arsenal di Arteta è alla ricerca di un terzino destro di alto livello per sostituire Bellerín, che probabilmente partirà in estate. Secondo Mundo Deportivo, l’ultimo profilo individuato è quello di Emerson Royal, terzino di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito al Betis. Il brasiliano interessa anche a PSG, Bayer Leverkusen, West Ham e Milan.