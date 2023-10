In Genoa-Milan, Mike Maignan ha incassato un'espulsione per un intervento molto duro su Ekuban. I tidosi rossoneri ora si chiedono quante partite salterà il proprio portiere. L'arbitro Piccini l'ha punito per un caso di "grave fallo di gioco", come viene definito dal regolamento. Non si tratta dunque di "condotta violenta". Stando al regolamento, Maignan dovrebbe essere squalificato per un solo turno e saltare solo il match con la Juve, tornando per quello col Napoli.