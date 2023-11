Prima il cartellino giallo, poi il rosso diretto. Olivier Giroud ha perso le staffe nel finale della sfida contro il Lecce e l'insulto all'arbitro Rosario Abisso potrebbe costargli un lungo stop. L’articolo 36 del Codice di giustizia sportiva della Figc è stato infatti da poco aggiornato e inasprito in quanto a sanzioni. Si parla di “4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”. Secondo la Gazzetta dello Sport per il francese sarà fondamentale il referto dell'arbitro, ma rischia non meno di 2 giornate di stop che gli costerebbero le sfide contro Fiorentina e Frosinone.