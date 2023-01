Il 2-2 colto in rimonta contro il Lecce è fin qui l’ultima occasione sprecata dal Milan campione d’Italia. Accanto alla corsa senza freni del Napoli, con merito in vetta alla classifica, il Diavolo ha visto dall'inizio del campionato una serie di occasioni (più o meno) sprecate per tenere botta ai tentativi di fuga degli azzurri.