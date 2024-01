Milan, quanti gol dal mercato: confronto clamoroso nell'era Pioli

Il Milan e il mercato estivo, un connubio che sta funzionando in quel di Milanello. Le statistiche confermano che il calciomercato di questa stagione ha portato 24 gol sui 51 totali, segnati dai rossoneri. Nello specifico, in campionato, i gol dei nuovi sono stati 19 su 41. Se si considerano i numeri attuali con quelli dei nuovi acquisti della passata stagione, il confronto è incredibile. L'anno scorso furono solamente 5 i gol dei nuovi innesti: tre di Pobega, che comunque rientrava da vari prestiti, e due di Origi. Ma questa classe di nuovi innesti ha superato anche le annate 2020/2021 e 2021/2022: nella prima i nuovi fecero registrare 17 gol totali, nella seconda - quella dello Scudetto – le reti furono 22. Considerando esclusivamente la gestione Pioli, solo il primo anno, quello in cui è subentrato a Giampaolo, ha visto più gol siglati dai nuovi acquisti: nella stagione 2019/2020 furono ben 38, grazie soprattutto a Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Un numero che comunque, visto il rendimento attuale, potrebbe essere anche superato da Pulisic e compagni.