Lo chiariamo subito (anche se immaginiamo che non basterà):, nemmeno degli arbitri,, che è strameritato. E’ semplicementeGli eventi, tradotti in numeri, sono i seguenti.. Ha così raggiunto una cifra più che doppia rispetto alle seconde di questa particolare classifica:(il Napoli 3 e l’Atalanta 2, ad esempio).(alle avversarie dei rossoneri ne sono stati concessi 4). Il bilancio delle concorrenti nella corsa allo scudetto? Eccolo:Questi sono gli eventi, che non sono opinabili trattandosi di numeri. Poi ci sono le reazioni a questi fatti. Ebbene,almeno in generale (poi ci sono sempre le eccezioni, ci mancherebbe). C’è qualcuno che fa notare questo dato così curioso e sbilanciato, ci sono pochi che gridano al complotto. La domanda - provocatoria, ma fino a un certo punto - è la seguente:Se non siamo ipocriti, dobbiamo ammettere che le reazioni sarebbero ben diverse e qualcuno, probabilmente,. A cominciare dai nemici storici dei bianconeri:. Invece i primi non se la prendono troppo se i rigori vengono fischiati all’altra metà di Milano, i secondi sono concentrati sulla Supercoppa (contro la Juve, ovviamente).Se poi si vuole parlare di rigori, il nostro pensiero (molto banale) è questo: se una squadra merita di averne 50 a favore, è giusto che li abbia. Ein questo campionato. Ha avuto penalty che non c’erano contro Roma e Lazio, ma in quelle stesse partite anche giallorossi e biancocelesti ne hanno ottenuto uno a testa inesistente: favori e sfavori si sono bilanciati, insomma., perché un rigore si dà per qualcosa di più serio e consistente rispetto a un tocco del genere. Su questo episodio per una volta diamo una valutazione diversa dal nostro, con il quale siamo quasi sempre d’accordo. Come lui, pensiamo però chenel finale di partita: è Sottil a commettere fallo su Diaz e non il contrario.@steagresti