Ilrecupera pezzi importanti in vista della ripresa del campionato:corrono verso il rientro con la Roma, ma per Pioli un'altra buona notizia è il miglioramento delle condizioni di. Quella del portoghese è stata un'assenza particolarmente pesante nelle ultime settimane, la crescita dell'ex Sporting e Lille in questa prima parte di stagione è stata sotto gli occhi di tutti ed è stata sottolineata sia da Pioli che da Ibra in diverse interviste, più attento e presente durante le partite, Leao è diventato un vero e proprio punto di riferimento offensivo per i compagni.sono unici all'interno della rosa, tenta e realizza dribbling come nessun'altro al Milan, ma c'è un altro fattore ad aver reso ancor più pesante l'assenza di Rafael:, e sebbene i leader di questa speciale classifica in Serei A siano molto distanti (guida Vlahovic con 68, poi Lautaro 56 e Pinamonti 55), il dato conferma l'importanza di Leao nei meccanismi offensivi del Diavolo.- Pioli lo aspetta a braccia aperte per riavere con lui e Rebic i padroni della fascia sinistra d'attacco, ma gennaio può essere un mese molto importante anche per il futuro di Leao.. Nonostante l'attuale scadenza del contratto sia distante (2024), sono già arrivate prime offerte da Inghilterra e Germania, i rossoneri vogliono mettersi al riparo e hanno già avviato e messo sui binari giusti la, agente dell'attaccante, per definire i dettagli dell'operazione, con l'ingaggio che potrebbe arrivare a, e arrivare così al traguardo. Il ritorno in campo e gli aggiornamenti sul rinnovo: gennaio è un mese caldissimo per Leao.