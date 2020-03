Sono già passati 6 anni. 6 lunghissimi e deludentissimi anni senza Champions League. Era l’11 marzo 2014 quandoEro in telecronaca e, tristemente presago, dissi: “Chissà quanti anni passeranno per rivedere un gol del Milan in Champions?”. Il destino ha voluto che l’ultimo a segnarlo fosse proprio Kakà,. Prima di una lunga serie. Con il senno di poi, la meno grave.Quello di Madrid era il Milan di Seedorf, che in 4 giorni contro Juventus e Atletico aveva incassato tanti complimenti per il gioco e due belle sconfitte in casa. Solo i tifosi con abbondante salame sugli occhi erano convinti che fosse l’allenatore giusto. Ma molto di quel salame sarebbe rimasto per i 6 anni successivi e grazie a quelle fette i tifosi non si sarebbero accorti di cose molto peggiori rispetto all’inadeguatezza di Clarence in panchina. Quelli erano i giorni, erano i giorni di “Barbara” presidentessa, erano i giorni di Galliani da giubilare.A distanza di 6 anni, con in mezzo numerosi allenatori, numerosi dirigenti e numerosi disastri, ci ritroviamo ancora lontanissimi dalla “nostra” Coppa Campioni. Senza una reale speranza di poterla raggiungere nel medio periodo.Il progetto-giovani, l’ennesimo sbandierato in questi anni, che farà capo a Rangnick potrebbe anche essere affascinante e ambizioso.. Non credono più a promesse, a progetti e a nuove figure che non si capisce bene cosa facciano, che cosa vogliono e soprattutto chi decide di assumerle.In questi giorni tutti gli appassionati di calcio sono giustamente dispiaciuti per lo stop del campionato e si augurano che tutto presto torni alla normalità. Anche i milanisti lo sono, ma purtroppo e paradossalmente. In questa pausa tristemente forzata, finalmente anche i milanisti si sentono come tutti gli altri. Anche le prese in giro si fermano. O almeno speriamo.