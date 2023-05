Dopo Napoli e Lazio, anche l'Inter è certa di partecipare alla Champions League 23/24. La matematica per i nerazzurri è arrivata dopo il successo casalingo per l'Atalanta (3-2 il finale a San Siro). In pole per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile c'è il Milan, senza dimenticare che la Roma potrebbe qualificarsi come quinta alla coppa dalle grandi orecchie battendo il Siviglia nella finale di Europa League.



Tornando ai rossoneri, ecco tutte le combinazioni che li riguarda: il Milan è in Champions se...



- Batte o pareggia con la Juventus

- Perde con la Juventus ma vince con il Verona

- Perde con la Juventus con meno di un gol di scarto e pareggia col Verona