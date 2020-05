Quarantena terminata per. Tornato in Italia lunedì, lo svedese è ha fatto rientro a casa al termine di qualche giorno passato a Milanello.​Dopo il messaggio odierno , in cui - inquadrando il campo di Milanello - aveva detto: "La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo", Zlatan mostra una foto a petto nudo sul balcone, scrivendo:Da domani, dunque, Ibra potrà aggregarsi al resto dei compagni per gli allenamenti individuali. Lunedì 18, invece, inizieranno le sedute collettive.