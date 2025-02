Milan, quarto posto lontano: quanto perde il Milan stando fuori dalla Champions League

(e dunque giocare la prossima edizione della UEFA Champions League). Distante 8 punti e occupata dalla Juventus, la quarta piazza del massimo campionato sembra diventata un miraggio per i rossoneri: servirebbe una vera e propria impresa per raggiungere il traguardo prefissato sin dall’inizio dell’annata per motivi di carattere sia sportivo che finanziario.E a proposito di ciò,. I rossoneri, negli ultimi quattro anni, hanno sempre centrato l’obiettivo, considerato prioritario dalla proprietà RedBird per proseguire nel percorso di crescita e di futuri investimenti nel club.

Mancare l’appuntamento fondamentale della stagione costerebbe, almeno, secondo le ricostruzioni e le stime effettuate da Calcio&Finanza, intorno ai 40 milioni di euro, ovvero i ricavi minimi messi a referto dal Milan per il 2024/25. Chiaramente, si tratta di cifre da rivedere al rialzo, dato che in questa stagione i rossoneri hanno incassato 60 milioni di euro dal percorso continentale. Sarebbe una perdita importante per gli introiti di via Aldo Rossi, a cui bisognerebbe aggiungere gli incassi dallo stadio per le quattro partite casalinghe della fase campionato. In attesa dei dati di questa stagione, la scorsa edizione ha fruttato ben 18,7 milioni di euro. Dunque, è presumibile prevedere una cifra complessiva compresa fra i 15 e i 20 milioni. I(anche se solo in parte)

Infine, va considerato che la mancata partecipazione alla Champions avrebbe conseguenze anche dal lato sportivo, in quanto impatterebbe sul ranking UEFA del Milan e sul possibile accesso al Mondiale per Club 2029 (la cui qualificazione è determinata dalle prossime edizioni della Champions League).