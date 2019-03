André Silva, attaccante di proprietà del Milan in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, può tornare in rossonero. Ma non sarà un ritorno per restare: tanti sono i club interessati all'ex 9 rossonero, dal Monaco al Valencia, passando per il Wolverhampton e il Barcellona. Per 35 milioni di euro André Silva farà di nuovo le valigie.