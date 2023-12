. L'intenzione del club rossonero, a meno che la squadra non incappi in una serie di sconfitte che rischino di compromettere in maniera decisiva l'annata in corso, è quello di, provando a giocarsi tutte le chance disponibili in campionato, Europa League e Coppa Italia, per poi svoltare in vista del 2024-25., che è iniziato nel 2019 e che ha avuto per ora il suo apice nello scudetto vinto nel 2022,da parte del club per individuare il nome destinato a raccogliere la non facile eredità del tecnico parmigiano. Al momento, a quanto risulta a