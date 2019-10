Era metà luglio, il momento del mercato in cui proliferano idee, proposte, tentativi. Domanicon la speranza di entrambi i club che possa essere un duello determinante per la lotta Champions nei prossimi mesi; ma sul mercato, le due società hanno avuto più di un dialogo durante la scorsa estate. In particolare,con risultati deludenti: nessuna possibilità di sconto, la valutazione di 40 milioni era ritenuta troppo alta dai giallorossi che si sono tirati indietro praticamente subito.- Eppure, Paolo Maldini - in sede di trattative insieme a Boban e Massara - ha tirato fuori un'idea rilanciata comeIl centrocampista ex Inter veniva da un momento di critiche dopo l'Europeo Under 21, il rinnovo ancora in ballo, le chiamate continue tra Juventus e Tottenham interessate. Maldini stravede per Zaniolo, ma più che un tentativo è stato un modo di replicare all'assalto giallorosso per Suso;nelle idee della società, ancor più che a luglio. Il desiderio di Maldini per Zaniolo in rossonero esisteva pur sapendo che fosse impossibile o quasi portarlo a Milanello. La Roma se lo gode e allontana le critiche. Nicolò contro Suso: faccia a faccia, ognuno al proprio posto nonostante le pazze idee estive.