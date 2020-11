Continua a volare ilsempre meno sorpresa e sempre più certezza di questo primissimo scorcio di campionato. Il blitz di Udine nel nome del solito Ibrahimovic è più in generale un ulteriore tassello da incastonare in un 2020 super e in un periodo post lockdown che ha regalato la bellezza diIl successo contro i friulani consente aE, se i numeri significano qualcosa e hanno il potere di essere più forti anche della scaramanzia,alla guida del Milan (Capello e Ancelotti)- Pioli fa gli scongiuri e tira dritto per la propria strada, che prevede di mantenere un profilo basso e la massima umiltà in presenza di risultati che vanno oltre ogni più rosea aspettativa. MaAl netto di un paio di giocatori oggi irrinunciabili,e consentendo all'allenatore emiliano di ruotare tutti gli effettivi senza che il rendimento generale ne risenta. Su tutti,, hanno sempre risposto presente, ritagliandosi la propria fetta di gloria soprattutto in Europa League, ma risultando sempre più preziosi anche a gara in corso in campionato.- La partita di Udine è stata emblematica in tal senso,Energie fresche e soluzioni differenti che hanno consentito di cambiare passo al momento giusto e creare le premesse per l'assalto che ha portato ai 3 punti.in un mercato in cui i rossoneri erano chiamati proprio ad allungare la rosa nonostante i pochi margini di manovra creati da un budget risicato e dall'emergenza Covid. Sempre meno sorpresa, sempre più certezza, il Milan continua a correre. Trascinato da mago Ibra, ma anche dalle cosiddette "riserve".