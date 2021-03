Un finale dolcissimo che rende giustizia a un. Simon Kjaer non poteva scegliere occasione migliore per realizzare il suo primo gol con la maglia rossonera, uno stacco imperioso che dà speranza ai rossoneri in vista della gara di ritorno della prossima settimana a San Siro. I ragazzi di Stefano Pioli si sono dimostrati all'altezza di un avversario più forte tecnicamente grazie a un pressing alto fin dalle prime batture della gara e una determinazione feroce in diversi interpreti. Può sembrare poco corretto focalizzarsi sulla prova di un singolo giocatore,- Al minuto 11 del primo tempo, Kessie trova l'angolo lontano per il vantaggio rossonero. Il direttore di gara Vincic, aiutato dalla sala Var, annulla per un fallo di mano sul quale restano diversi dubbi. Un episodio che poteva cambiare il match e incidere sul morale della squadra. Ma così non è stato: il Milan è tornato a comandare le danze guidato da un centrocampista totale come l'ex Atalanta.Negli ultimi dodici mesipalleggia bene e sa quando deve forzare la giocata o la conclusione in porta. Nello spogliatoio gli hanno dato il soprannome di Presidente che rispecchia appieno il suo ruolo di leader carismatico insieme a Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic.- Franck Kessie è una colonna portante di questo Milan, un giocatore al quale Stefano Pioli non rinuncerebbe nemmeno per le partitelle in allenamento. E' un giocatore con delle caratteristiche tali da renderlo sempre appetibile sul mercato.Oltre alle ormai cicliche sirene dalla Premier League, è spuntata quella che porta al Real Madrid. I blancos sono rimasti ammaliati dalle prestazioni del centrocampista ivoriano. Le pretendenti sono aumentare così come il valore del cartellino, ormai superiore ai 50 milioni di euro. Ora la palla passa al Milan, urge un'accelerata nella trattativa già avviata per il rinnovo.