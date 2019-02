"Per quello che mi ha dato, mi dà e mi darà, dico che Suso merita il rinnovo. C'è grande rispetto verso di lui": parole e musica di Gennaro Ivan Gattuso dedicate nella conferenza stampa di ieri, prima del match contro l'Atalanta, ad uno dei suoi giocatori simbolo e cardine, forse l'unica costante di rendimento nelle ultime stagioni del club rossonero. In un momento storico nel quale le parole dei tecnici sui rinnovi contrattuali sono state più volte prese di mira, lo spartito dell'allenatore del Milan è ben chiaro e armonico, e non lascia spazio a interpretazioni dirigenziali: Suso va blindato.



RINNOVO PRIORITARIO: I DETTAGLI - Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni come il rinnovo dell'esterno spagnolo classe 1993 sia una delle priorità per Leonardo: Suso è intoccabile nel 4-3-3 gattusiano, per questo secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Milan è pronto a sedersi attorno a un tavolo con l'agente Alessandro Lucci. Un incontro con il suo entourage per cancellare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel contratto in scadenza 30 giugno 2022 e la proposta di un prolungamento fino al 2024, con un aumento di ingaggio rispetto ai 2,2 milioni annui che percepisce attualmente. Per legare indissolubilmente il futuro dell'ala di Cadice ai colori rossoneri.



