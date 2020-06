Il Milan continua a guardare in Portogallo per pescare i talenti del futuro. Sfumato Quaresma dello Sporting Lisbona, che rinnoverà il contratto a metà della prossima settimana, le attenzioni si sono spostate sul gioiellino dell'under 19 del Benfica Tomas Araujo. Si tratta di un difensore centrale di piede destro, molto forte nell'uno contro uno e con un'ottima tecnica di base che gli permette di potersi disimpegnare anche da mediano. Il 16 maggior scorso ha compiuto 18 anni, è capitano sia del Benfica che del Portogallo under 19. Gli scout rossoneri lo hanno seguito a più riprese nel corso della stagione e le relazioni arrivate a Casa Milan sono positive.



IL BENFICA PENSA AL RINNOVO - Nelle ultime settimane il Benfica ha iniziato una trattativa con l'agenzia che cura gli interessi del ragazzo per provare a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. L'accordo non è stato ancora trovato. Tomas Araujo si guarda intorno e non chiude alla possibilità di lasciare il Portogallo. In Italia anche l'Inter ha preso informazioni sulla situazione del centrale difensivo, ma è il Milan il club più interessato. Per un possibile investimento su un giovane con delle prospettive importanti.