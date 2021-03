Il Milan non ha smesso di inseguire un rinforzo per il binario di destra. Sfumato Otavio, che ha rinnovato con il Porto, e messo in stand-by Thauvin, ora le attenzioni del club rossonero sono rivolte su Orsolini del Bologna. Un profilo che piace molto al club di via Aldo Rossi e, in particolare, al tecnico Pioli perché talentoso, italiano e con ampi margini di miglioramento.



TRA PREZZO E STRATEGIA - Trova conferme l'indiscrezione rilanciata da Repubblica su un interessamento da parte del Milan per Orsolini che potrebbe sfociare presto in una vera e propria trattativa. Il Bologna, nonostante un contratto in scadenza nel 2022, non lascerebbe partire uno dei giocatori più importanti della rosa per una cifra inferiore ai 18/20 milioni di euro. Maldini e Massara vorrebbero destinare un budget decisamente inferiore per questo tipo di acquisto, le priorità sono altre. Ma Orsolini è un giocatore sul quale il Diavolo sta facendo più di un ragionamento in vista della prossima stagione.