Il nome di Dayot Upamecano è sempre cerchiato in rosso nella lista del Milan. La prossima estate il club rossonero proverà a far ripartire la trattativa con il il Lipsia dopo il tentativo andato a vuoto nel luglio scorso. Molto dipenderà anche dal recupero di Caldara: se l'ex Atalanta non dovesse rispettare le aspettative, allora il Milan farà partire una nuova missione per il nazionale francese classe 1998.