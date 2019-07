Grande entusiasmo dei tifosi rossoneri presenti al raduno del #Milan pic.twitter.com/Q73UTQb6oK — calciomercato.com (@cmdotcom) 9 luglio 2019

Ieri la presentazione di Giampaolo, oggi inizia la stagione delper la squadra rossonera e primo allenamento sul campo esterno agli ordini del nuovo allenatore. Tutti gli aggiornamenti dall'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo.- Entusiasmo per i tifosi, cori e selfie con l'ex attaccante del Milan Daniele Massaro.Oltre 1000 i tifosi presenti a Milanello per salutare la squadra: cori per la squadra.Presenti anche Boban, Maldini e Massara che hanno pranzato con Giampaolo e la squadra.- Dal sito del Milan i nuovi componenti dello staff di Giampaolo:Francesco Conti - Allenatore in SecondaSamuele Melotto - Preparatore AtleticoStefano Rapetti - Preparatore AtleticoSalvatore Foti - CollaboratoreFabio Micarelli - CollaboratoreDaniele Bonera - CollaboratoreLuigi Turci - Preparatore PortieriEmiliano Betti - Collaboratore Preparatore Portieri- Suso, Biglia e Conti, riferisce Milan TV, i primi arrivati a Milanello.- Cutrone raggiungerà la squadra il 18 luglio, Laxalt il 23, Paquetà il 30. Kessie, impegnato in Coppa d'Africa, si aggregherà tra il 5 e il 10 agosto.- Ecco i 29 convocati per il raduno: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Calabria, Caldara, Calhanoglu, Capanni, Capone, Castillejo, Conti, Donnarumma Antonio, Donnarumma Gianluigi, Djalo, Suso, Gabbia, Theo Hernandez, Krunic, Maldini, Mionic, Musacchio, Piatek, Plizzari, Reina, Rodriguez, Romagnoli, Sala, Strinic, André Silva.- Giorno di raduno e di primo allenamento agli ordini di Giampaolo: alle 18 la squadra sosterrà la seduta sul campo esterno di Milanello, davanti ai tifosi presenti.