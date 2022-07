Primo giorno di scuola in casa. Raduno, cori, l’abbraccio con i tifosi che hanno celebrato una stagione straordinaria, la passata, che ha visto i rossoneri tornare sul trono d’Italia. Tutto bello, se non fosse che. Con un grosso convitato di pietra, lo- La partenza stagionale è infatti coincisa con la presentazione ufficiale del. La nuova maglia svelata ha però sollevato un polverone, non per i gusti estetici dei tifosi, ma per un’assenza molto appariscente.Perché? Si è trattato di una gaffe o di cosa?- Partiamo con i fatti. Con una nota ufficiale, i rossoneri hanno svelato il nuovo kit, usando come modelliCaratterizzato dae agognata dai milanisti, la maglia aveva già fatto registrare ottimi numeri in termini di vendite ed è stata apprezzata dai più. Quello che però non è andato giù ai tifosi è stata la scelta di presentarla “spoglia”.- Un autogol che ha del clamoroso. La società è subito corsa ai ripari spiegando come il tricolore comparirà sul petto dei milanistiE che, quando il Milan era ancora in lotta con l’per conquistare lo scudetto. Giustificazioni che paiono tardive e in ritardo, quando ormai il danno era già fatto. Possibile che nessuno in società se ne sia ricordato o si sia posto il dubbio? Alcune delle immagini del nuovo kit hanno lo scudetto, aggiunto in. La maggioranza invece no. Possibile che si sia sorvolato su un dettaglio così grosso?