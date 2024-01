Milan, Rafa Leao chiarisce chi calcerà il prossimo rigore

Rafael Leao è tornato sul pareggio che ha lasciato rammarichi contro il Bologna ("Il calcio è così, siamo stati sfortunati e potevamo fare meglio, vogliamo vincere sempre ma fa parte dello sport, accettiamo e pensiamo al Frosinone adesso"), in particolare esprimendo la propria opinione sui due calci di rigore falliti contro la formazione allenata da Thiago Motta, quello da Giroud sul primo tempo sul punteggio di 0-1 e quello di Theo Hernandez per il potenziale 2-1 nella ripresa.



"Il prossimo lo tiro io, anche se Giroud è sempre stato bravo ed è un vero specialista. Capita di sbagliare qualche volta, è un grande giocatore e farà bene la prossima volta". Quelli contro il Bologna hanno portato a tre il computo complessivo di penalty sbagliati dal Milan di Stefano Pioli nel corso della stagione, considerando pure l’errore dello stesso Giroud contro il Borussia nel match di San Siro valido per il quinto turno della fase a gironi di Champions League.



Già nel post-partita dell’ultimo impegno di campionato, l’allenatore rossonero era intervenuto in maniera perentoria sull’argomento dei rigori: "Giroud e Theo sono ottimi rigoristi, purtroppo stasera (ieri, ndr) non è stata la loro serata. Cosa ho detto a Leao quando è uscito? E' lui che mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui. In allenamento non ne segna tanti però magari in partita…”.